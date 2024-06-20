ЗСУ відбивають позиції і переходять до контратак: аналітик про ситуацію у Вовчанську

Армія Російської Федерації намагається наступати в районі Вовчанська Харківської області. Втім, ЗСУ під час контратак вдалося звільнити деякі позиції.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив військово-політичний аналітик Денис Попович.

З його слів, групу окупантів вдалося заблокувати на території Вовчанського агрегатного заводу, бо загарбники намагалися форсувати річку Вовча. Коли їх відкинули, то вони осіли на позиціях на підприємстві.

"Ситуація там була динамічна. Окупантів намагалися деблокувати й намагаються це робити. Намагалися їм за допомогою дронів щось скидати й таким чином підтримувати їхнє існування. Але мені здається, що їхній долі не позаздриш. Так чи інакше, але очікуватимемо хороших новин у цьому плані — щодо подальшої долі цих людей", - наголосив оглядач.

Він вважає, що станом на сьогодні ситуація на півночі Харківщини поступово починає складатися на користь ЗСУ. Втім, зауважує Попович, "потрібно бути дуже обережними в оцінках".

"Загалом ситуація поступово починає складатися в бік Сил оборони України, оскільки йдеться не тільки про Вовчанськ, де вулицю за вулицею російських окупантів відтісняють за межі міста. Йдеться також про інші локації Харківської області, де ЗСУ теж відбивають позиції та поступово переходять до контратакувальних дій", - зауважив аналітик.

Незважаючи на це, Москва ставить завдання все-таки досягти певних цілей на Харківському напрямку. Зокрема, створення так званої буферної зони і ближче наблизитися до Харкова. Окрім Харківщини, буфер росіяни хотіли б створити і в Сумській області.

"Відповідне розпорядження виходило від Путіна. Він говорив про створення буферної зони. Тому війська РФ, вочевидь, будуть перекидатися й далі на цей напрямок, щоб постаратися цих цілей досягти. Тому ослаблення штурмових дій з боку ворога на Харківщині я б поки що не очікував", - наголосив Денис Попович.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що ЗСУ просунулися на Харківщині - звільнили село Тихе. Також вони продовжують блокувати окупантів на агрегатному заводі у Вовчанську.

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