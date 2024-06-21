ЗСУ відбивають позиції у Харківській області: деталі від аналітиків

Українські Збройні сили відбили кілька позицій на північний схід від Вовчанська на Харківщині та просунулися вздовж вулиці Соборної, що на півночі міста.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За словами одного із російських блогерів, війська РФ завдали ударів по українських позиціях уздовж вулиць Гоголя та Олеся Досвітного в центрі Вовчанська. Втім в ISW наголошують, що не виявили у свідчень зміцнення російських позицій у цьому районі. Аналітики припускають, що ЗСУ зберігають позиції в районі, незважаючи на попередні заяви Росії.

Також блогер стверджує, що російські сили захопили дві будівлі на території Вовчанського агрегатного заводу. ISW не виявив візуального підтвердження цього твердження.

Інший російський блогер стверджував, що війська РФ займають позиції приблизно за 300 метрів від річки Вовча в районі Вовчанська, а інший - що окупанти просунулися на відстань до 1,55 км у напрямку селища Тихе. Генштаб ЗСУ також повідомив, що Сили оборони відбили російські атаки в районі Тихого. Ця заява підтверджує попередні російські повідомлення про те, що ЗСУ відвоювали цей населений пункт.

Представник української групи військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин повідомив, що з ранку 20 червня російські атаки в районі Волчанська стали менш інтенсивними.

Харківська область. Карта боїв ISW.

Нагадаємо, військово-політичний аналітик Денис Попович заявляв, що ЗСУ відбивають позиції та переходять до контратак у Вовчанську. Станом на сьогодні ситуація на півночі Харківщини поступово починає складатися на користь ЗСУ. Втім, зауважує Попович, "потрібно бути дуже обережними в оцінках".

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