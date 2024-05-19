ЗСУ відбивають ворожі удари, ситуація складна: Генштаб повідомив нові дані з передової

Протягом минулої доби на фронті відбулося загалом 110 бойових зіткнень. Вже від початку поточної доби відбулося 39 бойових зіткнень. Російські окупанти здійснили 541 обстріл позицій наших військ. Також застосували 37 ударних дронів-камікадзе.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку противник активних дій не здійснював. Сили оборони докладають максимум зусиль для посилення позицій, поповнення резервів, ведення розвідки та тримають дії ворога під вогневим контролем.

На Куп’янському напрямку підрозділи наших військ відбивають атаку противника в напрямку населеного пункту Берестове. Ситуація контрольована. Наші захисники здійснюють заходи з посилення позицій переднього краю оборони, за можливості переймають ініціативу для покращення тактичного положення.

На Сіверському напрямку противник активізував спроби пошуку слабких місць в нашому бойовому порядку. Від початку доби відбулося 15 атак на позиції Сил оборони, 11 з яких тривають. Ворог намагається прорватися в напрямку населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка Донецької області, успіху не має. Тут нашими військами вже знищено два танки та два МТЛБ, також одна БМД противника пошкоджена.

На Краматорському напрямку протягом поточної доби ворог сім разів намагався прорвати оборону наших військ. Нашими захисниками три атаки відбито. Тривають бої в районах населених пунктів Кліщіївка, Калинівка, Новий та Андріївка. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку від початку доби ворог 10 разів атакував позиції наших військ. Силами оборони дві атаки відбито. Тривають бойові дії в районах Євгенівки, Сєверного, Новоселівки Першої та Уманського.

На Курахівському напрямку підрозділи наших військ відбили одну атаку противника на напрямку Славне-Парасковіївка. Ворог успіху не мав.

На Времівському напрямку противник здійснив дві безуспішні спроби витіснити підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в напрямку Кринок.

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