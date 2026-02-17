ЗСУ відбили понад 200 квадратних кілометрів за менш ніж тиждень: ЗМІ про рекордне просування українських військ

Українські військові / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

За п’ять днів українським силам вдалося звільнити понад 200 квадратних кілометрів від російських окупантів, що стало найбільшим темпом просування українських військ за останні приблизно 2,5 роки повномасштабної війни.

Про це повідомляє AFP з посиланням на аналіз даних Інституту вивчення війни (ISW), цитує France 24 та інші міжнародні ЗМІ.

Звільнена територія концентрується переважно на схід від Запоріжжя — у напрямку, де російські війська мали успіхи ще з літа 2025 року. Просування також фіксується на Харківському, Костянтинівському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

За даними західних експертів, успіх операції може бути пов’язаний із порушенням ліній зв’язку російських військ — зокрема, через масштабні збої в роботі супутникового інтернету, який використовували окупанти для координації дронів і управління.

Це просування є найбільшою зміною лінії фронту з часу літнього контрнаступу 2023 року і свідчить про активізацію дій українських військ на кількох ключових ділянках.

Раніше аналітики DeepState зафіксували просування РФ у районі села Новомиколаївка на Донеччині. Це демонструє оновлена карта бойових дій.

Згідно з даними проєкту, позиції загарбників зміщуються вперед у цьому напрямку, але офіційного підтвердження від Генерального штабу ЗСУ щодо масштабу чи тактичного значення цього просування поки немає.

Як наголошують експерти, для повної оцінки ситуації потрібні додаткові дані.