Боєць ЗСУ з безпілотником / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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ЗСУ розширюють географію успішних ударів: від військових об’єктів у Криму до логістичних вузлів у Херсонській області. Російська окупаційна армія втрачає можливість безпечно використовувати тилові райони.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українські сили й надалі завдають фронтових ударів по російських військових об’єктах на окупованій території Херсонщини. За інформацією Генштабу ЗСУ від 2 червня, було уражено російський пункт управління безпілотними системами поблизу Голої Пристані на лівобережжі Дніпра.

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Крім того, українські військові продовжують кампанію середньої та дальньої дії проти російських цілей в окупованому Криму. Як повідомив 2 червня Генштаб, Сили оборони атакували російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» у районі Видного (близько 159 км від лінії бойового зіткнення).

Також ударів було завдано по російському судну розмагнічування та командному пункту Дніпровської флотилії Чорноморського флоту поблизу Міжводного, що приблизно за 113 км від фронту.

Оприлюднені 1 червня геолокаційні матеріали свідчать про удар української крилатої ракети по місцю дислокації російської 126-ї бригади берегової оборони (22-й армійський корпус ЧФ) у районі окупованого Перевального, приблизно за 237 км від лінії фронту.

Українські удари середньої дальності по окупованих територіях також впливають на роботу залізничної інфраструктури. На опублікованих 2 червня кадрах зафіксовано атаку дронів по залізничних об’єктах в окупованому Джанкої, що приблизно за 144 км від фронту. Внаслідок ударів виникла пожежа, а також зазнала пошкоджень адміністративна будівля.

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2 червня «Российская газета» повідомила, що окупаційна влада РФ припинила роботу пасажирської станції «Джанкой» у Криму через українські удари, що спричинило суттєві затримки у русі.

Війна в Україні — яка ситуація на фронті зараз для РФ

До слова, російський наступ в Україні фактично зупинився: від грудня 2025 до травня 2026 року окупанти захопили лише 40,6 кв. км, тоді як втратили 281,1 кв. км територій. Просування ворога у травні стало мінімальним, а з урахуванням українських контратак — навіть від’ємним. Провал наступу спричинений влучними ударами ЗСУ, блокуванням ворожих технологій та ефективними контрзаходами на полі бою.

Одночасно економіка РФ опинилася на межі: за даними Bloomberg, Мінфін попереджає президента РФ Володимира Путіна про критичне виснаження бюджету через військові витрати. Попри це, Кремль продовжує фінансувати армію коштом цивільних сфер, побоюючись колапсу фронту та отримуючи викривлені звіти про реальний стан справ у військах.

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