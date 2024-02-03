ЗСУ відчувають брак снарядів: як цим користуються окупанти

Російські війська мають вигоду з нестачі артилерійських боєприпасів у Сил оборони України.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти послалися на звіт організації Frontelligence Insight, яка проаналізувала ситуацію з контрбатарейною боротьбою на фронті. За словами аналітиків, російські війська раніше створювали стаціонарні артилерійські вогневі позиції на тривалі періоди часу від кінця 2022 року до початку 2023 року. Тоді українські сили мали обмежені можливості контрбатарейної боротьби.

У звіті йдеться про те, що окупанти почали концентрувати свою артилерію аналогічним чином вже в січні 2024 року. Передбачається, що вони повернулися до старої тактики через те, що в українських сил знову закінчуються артилерійські боєприпаси.

Повідомляється, що Сили оборони іноді можуть вражати російську артилерію, але загалом їм не вистачає боєприпасів для ефективного контрбатарейного вогню. Це дозволяє російській артилерії значною мірою руйнувати населені пункти, куди наступає піхота.

Крім того, багатьом українським FPV-дронам не вистачає дальності дії, щоб вражати численні гармати ЗС РФ. Окупанти розгортають їх на відстані від 15 до 24 км від лінії фронту.

"Нестача артилерійських боєприпасів та затримки у допомозі від Заходу можуть створити невизначеність в оперативних планах ЗСУ", - зазначили аналітики.

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