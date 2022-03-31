ЗСУ відганяють російських окупантів від Києва, а в Маріуполі ситуація дуже складна - Єрмак

ЗСУ відганяють російських окупантів від Києва, а в Маріуполі ситуація дуже складна - Єрмак

Росіяни "готові повністю знищити місто Маріуполь, аби тільки взяти його під контроль".

Ситуація біля Києва має обережний оптимізм – там ЗСУ відтісняють російських окупантів. Водночас залишається заблокованим Маріуполь Донецької області.

Про це в інтерв'ю іноземним ЗМІ 31 березня сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Також читайте ЗСУ звільнили від окупантів село Колонщина під Києвом

"Ситуація в Маріуполі. Триває блокада міста, люди помирають там, але росіяни намагаються виштовхати їх в росію. Створюють ситуацію, мовляв, якщо хочете вижити - йдіть в рф. Маріуполь заблокований, вони готові повністю знищити місто, аби тільки взяти його під контроль", - зазначив Єрмак.

Біля Києва "ми бачимо зміни позицій, росіяни відступають під тиском ЗСУ. Ми віримо лише в один сценарій - вони мають забратися з України", - повідомив керівник ОП.

Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 31 березня

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.