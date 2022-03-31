ЗСУ відганяють російських окупантів від Києва, а в Маріуполі ситуація дуже складна - Єрмак

Росіяни "готові повністю знищити місто Маріуполь, аби тільки взяти його під контроль".
Ситуація біля Києва має обережний оптимізм – там ЗСУ відтісняють російських окупантів. Водночас залишається заблокованим Маріуполь Донецької області.
Про це в інтерв'ю іноземним ЗМІ 31 березня сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Ситуація в Маріуполі. Триває блокада міста, люди помирають там, але росіяни намагаються виштовхати їх в росію. Створюють ситуацію, мовляв, якщо хочете вижити - йдіть в рф. Маріуполь заблокований, вони готові повністю знищити місто, аби тільки взяти його під контроль", - зазначив Єрмак.
Біля Києва "ми бачимо зміни позицій, росіяни відступають під тиском ЗСУ. Ми віримо лише в один сценарій - вони мають забратися з України", - повідомив керівник ОП.
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