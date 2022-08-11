ЗСУ відігнали окупантів на восьми напрямках, ще на трьох тривають бої: яка ситуація у Луганській області

Після захоплення Лисичанська минуло більше місяця – за цей час на найуспішнішому напрямку росіяни змогли просунутися щонайбільше на 10 кілометрів.

Про це 11 серпня повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"По два-три рази на тиждень окупанти намагаються йти вперед в районі Верхньокам'янського, вчергове – вчора. І знову були вимушені відійти із втратами. На інших ділянках, де ворог спробував прорвати нашу оборону, прогрес за останній місяць ще менш суттєвий. Попри постійне інтенсивне використання артилерії в цих районах, противник не зміг сформувати достатньо боєздатне угрупування військ для того, щоб забезпечити масований наступ", - зазначив він.

Так, протягом минулої доби росіяни застосовували авіацію поблизу вісьмох населених пунктів, розташованих на межі областей. Безуспішно штурмували одразу за вісьмома напрямками – під тиском ЗСУ всюди відступили. Ще на трьох ділянках бої тривають і дотепер. Лише за минулу ніч, каже очільник Луганщини, ворогом були випущені 12 ракет, здійснено 16 обстрілів зі ствольної артилерії, ще два – із реактивної.

Тим часом, на окупованих територіях росіяни пропонують роботу, невідомо, чи сплатять за неї, а безпечних умов праці ними не створено, додав Гайдай.

"Окупанти щодня рапортують про розмінування окупованих міст, перш за все, об'єктів критичної інфраструктури та будинків. А що ми бачимо у дійсності? Багатоповерхівки, де знайдені нерозірвані снаряди, просто огороджують сигнальними стрічками. Нібито провели обстеження ділянок навколо ліній електропередачі. Але ж самі повідомили вчора про загибель двох енергетиків та поранення ще одного внаслідок підриву автомобілю у Смоляниновому, де бойових дій практично не було і росіяни перебували там із березня", - наголошує очільник ОВА.

Зокрема, "обстежені і розміновані" 83 підстанції та чотири повітряні лінії в Рубіжному, 47 ТП та одну ПЛ в Лисичанську, 89 ТП та дві ЛЕП в Сєвєродонецьку, зокрема і ту, поблизу якої і загинули електрики. Людям необхідно бути дуже обережними. Розмінування на окупованих територіях майже не відбувається, повідомив Гайдай.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 169-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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