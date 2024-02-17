ЗСУ відійшли з Авдіївки: як змінилася ситуація на фронті

На Авдіївському напрямку ситуація залишається напруженою та складною. Ворог не припиняє штурми.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"За минулу добу на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці відбили 38 атак ворога в районі Авдіївки, Ласточкиного, західніше Бердичів та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського. Прикриваючи організований вихід наших підрозділів з Авдіївки, артилерія ОСУВ "Таврія" виконала майже 400 вогневих завдань", - написав він.

Загальні втрати росіян у живій силі в усій операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу становлять:

609 осіб

в озброєнні та військовій техніці - 21 одиницю (не враховуючи БпЛА)

два танки

11 бойових бронемашин

чотири артсистеми, 1 ПТРК, 3 автомобілі

Також Сили оборони України знищили два інших важливих об'єкти противника. Нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів.

"Наші воїни займають позиції на другому рубежі оборони. Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон", - додав він.

Нагадаємо, військове командування прийняло рішення вивести українських військових з Авдіївки Донецької області. Зокрема, для того, щоб уникнути оточення та зберегти життя бійців. Більше про це читайте у новині.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський про відхід українських військ з Авдіївки! Що там відбувається насправді?

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