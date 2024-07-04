ЗСУ відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру - офіційна заява

Українські військові відступили з частини Часового Яру на Донеччині. Йдеться про мікрорайон "Канал".

Про це в ефірі телемарафону 4 липня підтвердив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

З його слів, утримувати цей мікрорайон було недоцільно, а позиції українських захисників там були зруйновані.

"Мікрорайон "Канал", в який ворог зайшов, звісно, утримувати було недоцільно, це загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців. Позиції наших захисників були зруйновані. Було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені, підготовлені позиції", - пояснив Волошин.

Нагадаємо, аналітики раніше повідомили, що армія РФ окупувала мікрорайон "Канал" в місті Часів Яр. Крім того, ця частина міста повністю зруйнована.

Окупанти не можуть взяти місто, тому знищують його важкими вогнеметними системами "Сонцепьок".

Новини ТСН онлайн 16:00 3 липня. Наступ на Часів Яр, як знищили «Серпухов», новий транш МВФ

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