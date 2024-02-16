ЗСУ відійшли з позицій в Авдіївці: деталі

Командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" вирішило відійти з позиції “Зеніт” на південно-східний околиці Авдіївки на Донеччині.

Про це повідомив командувач ОСУВ Олександр Тарнавський.

"Після багатьох місяців протистояння, командування ОСУВ ухвалило рішення рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східний околиці Авдіївки. Ми тримати цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога. Рішення відійти було ухвалене задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки", - наголосив Тарнавський.

За його словами, тактично зайняття цих позицій не надає армії РФ стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції.

"Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів", - наголосив він.

Оборона Авдіївки

Командир підрозділу "Terra" у 3-й окремій штурмовій бригаді Микола Волохов каже, що росіяни перекинули до Авдіївки елітні підрозділи. Окупанти зосередили на цій ділянці фронту дуже значну кількість піхоти. Ситуація біля міста складна.

До слова, днями Третю окрему штурмову терміново перекинули до Авдіївки. Бригада підтвердила, що була передислокована для посилення українських військ на цій ділянці фронту. Ситуацію в місті називають надзвичайно критичною.

Своєю чергою, військові 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка повідомили, що їхні бійці в нелюдських умовах обороняють Авдіївку. Росія кидає на Авдіївський напрямок колосальні сили - йдеться і про особовий склад, і про озброєння.

Тим часом американські аналітики вважають, що можливе захоплення Авдіївки окупанти представлять як "перемогу" напередодні виборів президента в Росії.

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