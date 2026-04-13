ЗСУ відійшли на нові позиції: де точаться бої

Фото ілюстративне / © Associated Press

Сили оборони України здійснили перегрупування в районі населеного пункту Миропільське Краснопільської громади Сумської області та перейшли на заздалегідь підготовлені позиції.

Про це повідомили у 14-му Армійському корпусі.

У відомстві зазначають, що ситуація на цій ділянці фронту залишається складною через активні бойові дії та перевагу противника у силах і засобах. Через це українські підрозділи були змушені змінити розташування для збереження особового складу.

«З урахуванням загроз та задля збереження життя особового складу підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування та відійшли на заздалегідь підготовлені позиції, де продовжують утримувати оборону», — йдеться у повідомленні.

Водночас українські військові продовжують завдавати вогневого ураження по позиціях противника з використанням артилерії, безпілотних систем та інших засобів ураження. Такі дії спрямовані на стримування наступальної активності ворога та завдавання йому втрат.

У ЗСУ підкреслюють, що ситуація на напрямку перебуває під контролем, триває розвідка, а підрозділи готові до подальших дій залежно від розвитку подій.

Військові також закликають довіряти виключно офіційним повідомленням та перевіреним джерелам інформації.

Нагадаємо, на Сумщині підірвався на міні 13-річний хлопець. Це сталося, коли він зі своїм другом гуляв біля яру. Дитина штовхнула ногою невідомий предмет, після чого стався вибух.

Раніше повідомлялося про те, що РФ розстріляла полонених, атакувала швидку і запустила дрони. Цього року великоднє перемир'я не спрацювало, як і минулого.