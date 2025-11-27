ЗСУ відійшли з кількох сіл біля Гуляйполя: усе стерто до вирв

Волошин про важку ситуацію під Гуляйполем

Російські війська продовжують інтенсивні штурмові дії на Гуляйпільському напрямку, намагаючись обійти місто зі східного та північного флангів.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі «Київ 24» 27 листопада.

За його словами, лише за минулу добу на цій ділянці фронту зафіксували 22 бойові зіткнення.

«Противник не припиняє активних штурмів», — сказав Волошин.

Він наголосив, що ситуація залишається надзвичайно складною через постійні масовані атаки російських військ.

«На Гуляйпільському напрямку зараз доволі непроста ситуація… Противник не припиняє там активних штурмових дій. Щодня відбуваються щонайменше два десятки таких штурмових дій», — сказав він.

За його словами, росіяни намагаються прорвати оборону за рахунок масованого вогневого впливу.

«Противник доволі активно проводить свої дії протягом кількох тижнів. Він зруйнував фактично всі укріплення та укриття на певних позиціях», — додав речник.

ЗСУ вийшли з кількох населених пунктів

Наразі українські підрозділи були змушені залишити низку населених пунктів біля Гуляйполя. Це рішення ухвалили через повне знищення інфраструктури та неможливість утримувати позиції.

«Чому така ситуація? Тому що дійсно противник доволі активно проводить свої дії протягом кількох тижнів. Зокрема, він здійснює масований вогневий вплив на наші позиції, руйнуючи фактично всі, які є укріплення, укриття на тих чи інших позиціях», — каже Волошин.

За словами військового, у деяких селах все знищено, від них залишилися лише назви на мапі.

Він підкреслив, що попри інтенсивність атак росіяни не просуваються швидко.

«Сказати, що доволі швидко він просувається, я так би не сказав. У деяких населених пунктах противник не може завести групи закріплення і триматися там», — зазначив речник.

Українські військові продовжують утримувати оборону та завдавати ударів по ворогу, не дозволяючи йому повноцінно закріпитися в захоплених районах.

Нагадаємо, військовий експерт, засновник БО «Реактивна пошта» Павло Нарожний раніше зазначив, що ситуація на фронті не зміниться найближчими тижнями, оскільки ЗСУ зосереджені на утриманні ділянок, а не на контратаках.

Російські війська посилили тиск на фронт. Зафіксовано рекордні 213 боєзіткнень за добу, а головний акцент РФ зосереджений на Покровсько-Мирноградському напрямку.