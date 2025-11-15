ЗСУ відійшли з Нововасилівського в Запорізькій області

ЗСУ / © Associated Press

Реклама

Збройні Сили України вийшли із села Нововасилівське Запорізької області на більш вигідні позиції. Це було зроблено для збереження життя українських військових та через зміну конфігурації лінії бойового зіткнення.

Про це повідомили Сили оборони Півдня.

Військові наголосили, що нині тривають заходи блокування просування російських окупантів на цій ділянці фронту та завдання ударів по них.

Реклама

Нагадаємо, Сили оборони Півдня повідомили про відхід захисників з позицій біля п’яти населених пунктів у Запорізькій області. Все через активізацію штурмових дій російських окупантів, численні спроби інфільтрації та посилення вогневого впливу на позиції ЗСУ.