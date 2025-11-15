ТСН у соціальних мережах

Війна
813
1 хв

ЗСУ відійшли з Нововасилівського в Запорізькій області

Ворог не зменшує інтенсивності штурмових дій, масованих артилерійських обстрілів та вогневих ударів.

Анастасія Павленко
ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

Збройні Сили України вийшли із села Нововасилівське Запорізької області на більш вигідні позиції. Це було зроблено для збереження життя українських військових та через зміну конфігурації лінії бойового зіткнення.

Про це повідомили Сили оборони Півдня.

Військові наголосили, що нині тривають заходи блокування просування російських окупантів на цій ділянці фронту та завдання ударів по них.

Нагадаємо, Сили оборони Півдня повідомили про відхід захисників з позицій біля п’яти населених пунктів у Запорізькій області. Все через активізацію штурмових дій російських окупантів, численні спроби інфільтрації та посилення вогневого впливу на позиції ЗСУ.

