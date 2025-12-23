ТСН у соціальних мережах

Війна
1311
ЗСУ відійшли з Сіверська: подробиці від Генштабу

Українські захисники відійшли з Сіверська.

Наталія Магдик
Українські військові

Українські військові / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У районі міста Сіверськ на Донеччині тривають інтенсивні бойові дії. Через значну чисельну перевагу противника в живій силі й техніці українські підрозділи відійшли з населеного пункту з метою збереження особового складу та боєздатності.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в Telegram.

«У районі Сіверська тривають важкі бої. Російські окупанти мають відчутну перевагу в живій силі й техніці і попри суттєві втрати продовжують активні наступальні дії. З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголошують, що під час боїв за Сіверськ Сили оборони завдали ворогові значних втрат і максимально виснажили його ресурси.

«Кожен метр міста дався ворогові дорогою ціною. Загарбники змогли просунутися винятково за рахунок значної чисельної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах», — зазначається у повідомленні.

Попри відхід підрозділів ЗСУ місто залишається під вогневим контролем української армії.

«Окупантам, які перебувають у місті, завдається ураження, перерізається їхня логістика. Здійснюється блокування підрозділів противника з метою недопущення їхнього подальшого просування», — повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що російські війська, ймовірно, захопили Сіверськ після 41 місяця боїв.

Новина доповнюється
1311
