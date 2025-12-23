- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 1311
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ відійшли з Сіверська: подробиці від Генштабу
Українські захисники відійшли з Сіверська.
У районі міста Сіверськ на Донеччині тривають інтенсивні бойові дії. Через значну чисельну перевагу противника в живій силі й техніці українські підрозділи відійшли з населеного пункту з метою збереження особового складу та боєздатності.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в Telegram.
«У районі Сіверська тривають важкі бої. Російські окупанти мають відчутну перевагу в живій силі й техніці і попри суттєві втрати продовжують активні наступальні дії. З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту», — йдеться у повідомленні.
У Генштабі наголошують, що під час боїв за Сіверськ Сили оборони завдали ворогові значних втрат і максимально виснажили його ресурси.
«Кожен метр міста дався ворогові дорогою ціною. Загарбники змогли просунутися винятково за рахунок значної чисельної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах», — зазначається у повідомленні.
Попри відхід підрозділів ЗСУ місто залишається під вогневим контролем української армії.
«Окупантам, які перебувають у місті, завдається ураження, перерізається їхня логістика. Здійснюється блокування підрозділів противника з метою недопущення їхнього подальшого просування», — повідомили в Генштабі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що російські війська, ймовірно, захопили Сіверськ після 41 місяця боїв.