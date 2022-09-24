ЗСУ відкинула ворога від Криворізького району: мешканці готуються зимувати у розбитих хатах

22 вбитих, 60 поранених - такі наслідки безперервних атак росіян по Криворізькому району Дніпропетровщини.
Громади, розташовані на межі із Херсонщиною, під постійними обстрілами. Хоч інтенсивність атак дещо зменшилася, завдяки наступу ЗСУ на окупантів, але довгожданної тиші немає, йдеться в ТСН.
Мешканка села Мар’янське живе у власному погребі від березня, відколи росіяни почали гатити по оселях. «Ми боїмся. У нас тут майже уся вулиця розбита. Обстріл був дуже великий. Я навіть два дні не засинала від страха», - розповідає жінка.
Вона прихистила у підвалі сестру та сусідку. Утрьох мають свій ритуал, що допомагає пережити постійний жах. «Ми молимося кожну ніч, щоб наші війська здобули перемогу і на нашій Україні настав мир», - кажуть жінки.
На подвір’ях та городах у селі безліч ворожих снарядів. Кури гуляють довкола смертоносної зброї. «У мене два осколки в руці, ну і челюсть розрубало. Вікна повилітали, сарай згорів. Тепличка стояла, вирощували з батьком помідори, огірки для себе», - розповідає сусід.
Більше ста будинків понівечено лише в цьому селі, ще дванадцять - зруйновано вщент. Мешканці намагаються бодай якось відновити оселі. «Обстріли були, то й ховалися сюди. Вночі обстріли ідуть, і касетні. Касети розриваються. Тут сидиш і чекаєш, хоч би не попали по погребу. Та це ще слабо гупає. Бувало, гупне - у погребі все ходором ходить», - розказують люди.
Завдяки збройним силам України, окупантів посунули подалі від цих територій. Лінія фронту за півсотні кілометрів, тож щільність обстрілів зменшилася. «Найчастіше стріляють із далекобійної зброї. Це ракети С-300, «Іскандери», «Калібри», а ствольна артилерія, міномети, «Гради» наразі майже немає», - розповідають в військовій адміністрації.
У селі лишилася половина мешканців. Та староста каже: люди почали повертатися в домівки. «Люди дуже стурбовані, як зимувати. Через те, що дахи зруйновані, вікна побиті. Брезент-бренезнтом, плівка-плівкою, а треба матеріали більш серйозні, які б дали змогу людям перезимувати. Оце дуже велика проблема», - каже староста села Віктор Недря.
Над покинутими зошитами та підручниками у сільській школі Великої Костромки гуляє вітер. Тут теж потрощені будинки, вибиті вікна та розбиті дахи - село також під постійним вогнем росіян.
Попри небезпеку, що лишається, у Криворізькому районі готуються до зими. Запевняють: підготували котельні та відновили потрощені теплотраси. На екстрений випадок облаштовують пункти обігріву. Та найбільше вірять в ЗСУ, які обов’язково поженуть окупантів з України.
Читайте також:
Вночі ворог вдарив по Запоріжжю: є загиблі
Російські військові атакують, але втрачають дрони та літаки
Українські військові провели підготовку для виявлення ворожих пунктів управління: деталі