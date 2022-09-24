ЗСУ відкинула ворога від Криворізького району: мешканці готуються зимувати у розбитих хатах

Громади, розташовані на межі із Херсонщиною, під постійними обстрілами. Хоч інтенсивність атак дещо зменшилася, завдяки наступу ЗСУ на окупантів, але довгожданної тиші немає, йдеться в ТСН.

Мешканка села Мар’янське живе у власному погребі від березня, відколи росіяни почали гатити по оселях. «Ми боїмся. У нас тут майже уся вулиця розбита. Обстріл був дуже великий. Я навіть два дні не засинала від страха», - розповідає жінка.

Вона прихистила у підвалі сестру та сусідку. Утрьох мають свій ритуал, що допомагає пережити постійний жах. «Ми молимося кожну ніч, щоб наші війська здобули перемогу і на нашій Україні настав мир», - кажуть жінки.

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На подвір’ях та городах у селі безліч ворожих снарядів. Кури гуляють довкола смертоносної зброї. «У мене два осколки в руці, ну і челюсть розрубало. Вікна повилітали, сарай згорів. Тепличка стояла, вирощували з батьком помідори, огірки для себе», - розповідає сусід.

Більше ста будинків понівечено лише в цьому селі, ще дванадцять - зруйновано вщент. Мешканці намагаються бодай якось відновити оселі. «Обстріли були, то й ховалися сюди. Вночі обстріли ідуть, і касетні. Касети розриваються. Тут сидиш і чекаєш, хоч би не попали по погребу. Та це ще слабо гупає. Бувало, гупне - у погребі все ходором ходить», - розказують люди.

Завдяки збройним силам України, окупантів посунули подалі від цих територій. Лінія фронту за півсотні кілометрів, тож щільність обстрілів зменшилася. «Найчастіше стріляють із далекобійної зброї. Це ракети С-300, «Іскандери», «Калібри», а ствольна артилерія, міномети, «Гради» наразі майже немає», - розповідають в військовій адміністрації.

У селі лишилася половина мешканців. Та староста каже: люди почали повертатися в домівки. «Люди дуже стурбовані, як зимувати. Через те, що дахи зруйновані, вікна побиті. Брезент-бренезнтом, плівка-плівкою, а треба матеріали більш серйозні, які б дали змогу людям перезимувати. Оце дуже велика проблема», - каже староста села Віктор Недря.

Над покинутими зошитами та підручниками у сільській школі Великої Костромки гуляє вітер. Тут теж потрощені будинки, вибиті вікна та розбиті дахи - село також під постійним вогнем росіян.

Попри небезпеку, що лишається, у Криворізькому районі готуються до зими. Запевняють: підготували котельні та відновили потрощені теплотраси. На екстрений випадок облаштовують пункти обігріву. Та найбільше вірять в ЗСУ, які обов’язково поженуть окупантів з України.

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