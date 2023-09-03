ЗСУ відкинули артилерійські підрозділи окупантів від лінії фронту на півдні - ISW

Українські військові мають успіхи на півдні, їм вдалося відкинути російські артилерійські підрозділи від лінії фронту.

Про це аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють із посиланням на заяву командувача розвідувального центру Сил оборони Естонії полковника Марго Гросберга.

За його припущеннями, українська артилерія є "однаковою або навіть кращою", ніж у російських сил.

"Втім, ц е спостереження не є універсальним для усієї лінії фронту, оскільки українські підрозділи регулярно повідомляють, що потрапляють під сильний вогонь російської артилерії, який коригується ворожими безпілотниками", - підкреслили аналітики.

Гросберг також заявив, що з липня українським силам вдалося серйозно пошкодити радари російської артилерії.

" З середини липня російські джерела неодноразово висловлювали занепокоєння з приводу відсутності у Росії можливостей контрбатарейної артилерії, особливо на півдні України", - сказано у звіті.

Окрім того, в ISW нагадали заяву Міноборони України, у якій йшлося, що українські війська подолали російську "першу лінію оборони" на окремих ділянках Запорізького напрямку. Однак ситуація залишається складною через додаткові російські бетонні укріплення та щільні мінні поля.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що група БпЛА Shahed летить у напрямку півдня Одеської області.

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