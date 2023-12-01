ЗСУ відкинули окупантів на північ від Авдіївки та розбомбили колону техніки - експерт

Окупанти втратили декілька БТР-82А, кожен з яких коштує 1,7 млн євро.

Українські військові відкинули російських окупантів на північ від Авдіївки.

Про це повідомив військовий експерт BILD Юліан Репке.

Як зазначається, російські війська перейшли у наступ під Авдіївкою та заволоділи ділянкою на південному сході міста. Водночас ЗС РФ продовжує спроби захопити село Степове на північному заході, щоб оточити угруповання українських військових. Днями вони перейшли до чергового наступу з-під Красногорівки, атакувавши Степове колоною сучасних БТР-82А.

“Українські війська на якийсь час зупинили нестримне просування російської армії на північ від стратегічно важливого міста Авдіївка. Завдяки потужному вогню колону сучасних російських БТР вдалося зупинити та знищити”, - наголосив Юліан Репке.

Він також додав, що внаслідок запеклих боїв окупантів відкинули від Степового. Росіяни втратили контроль над місцевістю. Знищено декілька БТР-82А, кожен з яких коштує 1,7 млн євро.

Нагадаємо, що росіяни зняли пропагандистський ролик про те, як запускають ракети по Україні.

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