Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ відкинули російських окупантів від двох населених пунктів біля Сєвєродонецька

Дата публікації
Перегляди
2017
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ відкинули російських окупантів від двох населених пунктів біля Сєвєродонецька

Фото: Getty Images

Українські захисники успішно відкинули окупантів від двох населених пунктів поблизу Сєвєродонецька.

У самому місті наразі тривають важкі бої.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

"На Сєвєродонецькому напрямку українські війська звели на нівець спроби російських окупантів захопити с. Метьолкіне та Білогорівка. Ворог зазнав втрат і відійшов. Станом на ранок противник за підтримки авіації веде штурмові дії у житлових кварталах центральної частини міста Сєверодонецька. Водночас також несе втрати. Наразі активні бої тривають", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти країни-агресорки обстрліювали українські позиції, але на окремих ділянках кількох напрямків ворог зазнавав втрат. На Слов’янському, Сєвєродонецькому, Криворізькому напрямках, а також поблизу Красногорівки та Полтавки російські загарбники отримали відсіч.

Читайте також:

Більша частина Сєвєродонецька вже під російською окупацією: розвідка Британії

Більша частина Сєвєродонецька вже під російською окупацією: розвідка Британії
Наступна публікація