ЗСУ "відкорегували" Антонівський міст у Херсоні та вдарили по ворожих командних пунктах з артилерії - ОК "Південь"

Українські захисники поколошматили окупантів на південному напрямку.
Було знищено більше 10 загарбників, а також два командні пункти на Херсонщині.
Про це повідомляє ОК "Південь".
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили командні пункти тактичних груп артилерії ворога в Каховському та Бериславському районах.
"Підтверджено знищення 12 рашистів, 1 самохідної артустановки, автотехніки та ще 1 складу боєприпасів у Новій Каховці. Стан Антонівського мосту вчергове відкореговано, всупереч намірам окупантів. Зважаючи на завдані ушкодження та безперервний вогневий контроль, окупаційні війська наразі не наважуються ані використовувати, ані ремонтувати міст", - зазначили в ОК "Південь".
Нагадаємо, що ЗСУ "закобзонили" 11 окупантів під час шикування.
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