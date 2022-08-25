ЗСУ "відкорегували" Антонівський міст у Херсоні та вдарили по ворожих командних пунктах з артилерії - ОК "Південь"

Було знищено більше 10 загарбників, а також два командні пункти на Херсонщині.

Про це повідомляє ОК "Південь".

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили командні пункти тактичних груп артилерії ворога в Каховському та Бериславському районах.

"Підтверджено знищення 12 рашистів, 1 самохідної артустановки, автотехніки та ще 1 складу боєприпасів у Новій Каховці. Стан Антонівського мосту вчергове відкореговано, всупереч намірам окупантів. Зважаючи на завдані ушкодження та безперервний вогневий контроль, окупаційні війська наразі не наважуються ані використовувати, ані ремонтувати міст", - зазначили в ОК "Південь".

Нагадаємо, що ЗСУ "закобзонили" 11 окупантів під час шикування.

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