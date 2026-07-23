ЗСУ відкинули росіян: DeepState показав, де ворог втратив позиції

ЗСУ на війні / © Associated Press

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Сили оборони України відкинули російські війська поблизу села Філія на межі Дніпропетровської та Донецької областей.

Про це свідчить оновлення інтерактивної карти аналітичного проєкту DeepState.

Аналітики повідомили, що українським підрозділам вдалося відтіснити противника в районі населеного пункту Філія, який розташований у Синельниківському районі Дніпропетровської області поблизу адміністративного кордону з Донеччиною.

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«Сили оборони України відкинули ворога поблизу Філії», — йдеться в повідомленні DeepState.

Філія є одним із прифронтових населених пунктів, де тривають активні бойові дії. За даними моніторингового проєкту, українські військові утримують оборону на цій ділянці фронту та періодично відкидають російські штурмові групи, які намагаються просунутися до адміністративного кордону Дніпропетровської області.

Військові аналітики зазначають, що через відкриту степову місцевість російські війська активно застосовують дрони-приманки для виявлення українських позицій, а також діють малими піхотними групами.

У відповідь Сили оборони широко використовують FPV-дрони для дистанційного мінування місцевості та знищення ворожої техніки ще на підступах із боку Донецької області.

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Минулого літа Філія перебувала під тимчасовою російською окупацією під час наступу окупаційних військ на Покровсько-Курахівському напрямку.

Наразі, згідно з оновленими даними DeepState, українські захисники знову покращили свої позиції на цій ділянці фронту.

Нагадаємо, напередодні, 22 липня, за даними DeepState, російські війська просунулися поблизу сіл Міньківка, що в Соледарській міській громаді Бахмутського району та Новомаркового Костянтинівської міської громади Краматорського району на Донеччині.

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