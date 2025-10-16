Ситуація на фронті складна / © Getty Images

Українські військові просунулися на Донеччині, відкинувши окупантів біля двох населених пунктів.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Зокрема, Сили оборони змогли відтіснити російські війська біля Нового Шахового та Кучерів Яру в Донецькій області.

Наразі офіційного підтвердження цих даних немає.

Раніше очільник штабу окремого полку безпілотних систем KRAKEN 1654 Третього армійського корпусу, Євгеній Єременко з позивним “Тічер” повідомив, що російські війська більше не мають наказів штурмувати й закріплюватися. Їхня мета — хаотично просуватися, заходити в тил і руйнувати логістику ЗСУ, попри великі втрати.

Крім цього, військовий оглядач Богдан Мирошников спростував чутки про нібито повну окупацію Куп’янська, наголосивши, що українські захисники продовжують тримати оборону, попри складну ситуацію.