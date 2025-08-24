DeepState: ЗСУ відкинули росіян на Сумщині

Українські військові / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Аналітики DeepState оприлюднили оновлену мапу бойових дій станом на 24 серпня. Вона відображає як успіхи української армії, так і локальні просування ворога.

Андріївка (Сумщина): ЗСУ змогли відкинути окупантів і покращити свої позиції. Це важливий тактичний успіх на прикордонній ділянці, де російські війська намагаються просунутися вглиб української території.

Вільне Поле (Запорізька область): зафіксовано незначне просування російських військ.

Кам’янське (Запорізька область): окупанти також змогли поліпшити свої позиції.

Плавні (лівобережжя Херсонщини): російські війська досягли тактичного просування на місцевості.

Ситуація на фронті залишається динамічною: українська армія стримує наступ ворога й вибиває його на окремих ділянках, водночас противник намагається закріпитися в інших точках. За даними DeepState, бойові дії на Сумщині стають дедалі інтенсивнішими, адже РФ прагне створити додаткову загрозу на північному кордоні України.

