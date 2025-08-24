- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 95
- Час на прочитання
- 1 хв
DeepState: ЗСУ відкинули росіян на Сумщині
Сили оборони України досягли успіху на північному напрямку — українські військові відкинули російські підрозділи біля Андріївки Хотінської громади Сумської області
Аналітики DeepState оприлюднили оновлену мапу бойових дій станом на 24 серпня. Вона відображає як успіхи української армії, так і локальні просування ворога.
Андріївка (Сумщина): ЗСУ змогли відкинути окупантів і покращити свої позиції. Це важливий тактичний успіх на прикордонній ділянці, де російські війська намагаються просунутися вглиб української території.
Вільне Поле (Запорізька область): зафіксовано незначне просування російських військ.
Кам’янське (Запорізька область): окупанти також змогли поліпшити свої позиції.
Плавні (лівобережжя Херсонщини): російські війська досягли тактичного просування на місцевості.
Ситуація на фронті залишається динамічною: українська армія стримує наступ ворога й вибиває його на окремих ділянках, водночас противник намагається закріпитися в інших точках. За даними DeepState, бойові дії на Сумщині стають дедалі інтенсивнішими, адже РФ прагне створити додаткову загрозу на північному кордоні України.
Нагадаємо, під час війни в Україні військові російської «елітної» бригади навмисно завдавали собі вогнепальних поранень, які потім оформлювали як «бойові». Серед самострілів — полковник Артем Городилов і його підлеглий, підполковник Костянтин Фролов на прізвисько «Палач».