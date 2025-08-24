ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
1 хв

DeepState: ЗСУ відкинули росіян на Сумщині

Сили оборони України досягли успіху на північному напрямку — українські військові відкинули російські підрозділи біля Андріївки Хотінської громади Сумської області

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Українські військові

Українські військові / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Аналітики DeepState оприлюднили оновлену мапу бойових дій станом на 24 серпня. Вона відображає як успіхи української армії, так і локальні просування ворога.

  • Андріївка (Сумщина): ЗСУ змогли відкинути окупантів і покращити свої позиції. Це важливий тактичний успіх на прикордонній ділянці, де російські війська намагаються просунутися вглиб української території.

  • Вільне Поле (Запорізька область): зафіксовано незначне просування російських військ.

  • Кам’янське (Запорізька область): окупанти також змогли поліпшити свої позиції.

  • Плавні (лівобережжя Херсонщини): російські війська досягли тактичного просування на місцевості.

Ситуація на фронті залишається динамічною: українська армія стримує наступ ворога й вибиває його на окремих ділянках, водночас противник намагається закріпитися в інших точках. За даними DeepState, бойові дії на Сумщині стають дедалі інтенсивнішими, адже РФ прагне створити додаткову загрозу на північному кордоні України.

Нагадаємо, під час війни в Україні військові російської «елітної» бригади навмисно завдавали собі вогнепальних поранень, які потім оформлювали як «бойові». Серед самострілів — полковник Артем Городилов і його підлеглий, підполковник Костянтин Фролов на прізвисько «Палач».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie