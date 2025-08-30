- Дата публікації
ЗСУ відкинули росіян у двох областях: як змінилася ситуація на фронті
Збройні Сили України мали успіхи на Новопавлівському та Куп’янському напрямках.
Українські військові відкинули російських окупантів із сіл Мирне Харківської області та Новоселівка Дніпропетровської області.
Про це повідомили аналітики інформаційного ресурсу DeepState.
Тим часом російська армія просунулася на пПокровському напрямку в районі Миролюбівки та на Новопавлівському напрямку біля села Комишуваха, що розташоване біля адміністративної межі Дніпропетровської області.
Раніше аналітики повідомили, що у Донецькій області на Лиманському напрямку росіяни просунулися поблизу Шандриголового та на розташованому поруч ще одному своєму вклиненні — біля Дерилового.
Військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив, що на Добропільському напрямку тривають маневрові бої. Українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію та суттєво зменшити просування окупантів, попри їхню чисельну перевагу.