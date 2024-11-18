ЗСУ відмінусували 1560 окупантів за добу: Генштаб повідомив деталі

Станом на ранок 18 листопад 2024 року ЗСУ знищили 722 4400 російських окупантів. За минулу добу ліквідовано ще 1560 російських військових.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 18.11.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 722 440 осіб (+1560)

танків ‒ 9365 (+15)

бойових броньованих машин ‒ 19059 (+38)

артилерійських систем – 20586 (+30)

РСЗВ – 1252

засоби ППО ‒ 999

літаків – 369

гелікоптерів – 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19073 (+99)

крилаті ракети ‒ 2753 (+112)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 29428 (+107)

спеціальна техніка ‒ 3655 (+2)

Раніше в ГУР повідомили, що масштабні втрати Росії на фронті серед офіцерів молодшої ланки примушують Росію до чергових спроб розширити обʼєми їхньої підготовки.

Читайте також: