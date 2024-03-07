ЗСУ відмінусували понад 1000 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян за добу

Загарбники зазнають втрат у живій силі та техніці.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 7 березня склали 421 430 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1160 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загалом за час повномасштабної війни знищено російських:
- танків - 6695 (+17)
- бойових броньованих машин - 12779 (+51)
- артилерійських систем - 10350 (+42)
- РСЗВ - 1009 (+1)
- засобів ППО - 701
- літаків - 347
- гелікоптерів - 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7963 (+42)
- крилатих ракет - 1919 (+1)
- кораблів та катерів - 26 (+1)
- підводних човнів - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн - 13532 (+53)
- спеціальної техніки - 1647 (+5)
Нагадаємо, за даними британської розвідки, лютий 2024 року став найкривавішим для російської армії за середньодобовими втратами особового складу за весь час війни в Україні.
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