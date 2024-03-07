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ЗСУ відмінусували понад 1000 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян за добу

ЗСУ відмінусували понад 1000 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян за добу

Окупантів на нашій землі стало менше / Фото: Associated Press

Загарбники зазнають втрат у живій силі та техніці.

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 7 березня склали 421 430 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1160 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено російських:

  • танків - 6695 (+17) 
  • бойових броньованих машин - 12779 (+51) 
  • артилерійських систем - 10350 (+42) 
  • РСЗВ - 1009 (+1) 
  • засобів ППО - 701 
  • літаків - 347 
  • гелікоптерів - 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7963 (+42)
  • крилатих ракет - 1919 (+1)
  • кораблів та катерів - 26 (+1) 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13532 (+53) 
  • спеціальної техніки - 1647 (+5)

Нагадаємо, за даними британської розвідки, лютий 2024 року став найкривавішим для російської армії за середньодобовими втратами особового складу за весь час війни в Україні.

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