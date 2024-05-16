ЗСУ відмінусували ще 1520 окупантів: Генштаб повідомив про втрати росіян

Загальні бойові втрати російських окупантів на 16 травня склали 488 460 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1520 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 488 460 (+1520) осіб

танків ‒ 7529 (+19)

бойових броньованих машин ‒ 14538 (+30)

артилерійських систем – 12565 (+27)

РСЗВ – 1070

засоби ППО ‒ 798

літаків – 351

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10028 (+13)

крилаті ракети ‒ 2200 (+1)

кораблі /катери ‒ 26

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 17048 (+93)

спеціальна техніка ‒ 2062 (+1)

Раніше керівництво Легіону "Свобода России" закликали російських військових передавати інформацію про командирів "мʼясників", які не жаліють особовий склад заради карʼєрного росту та нагород.

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