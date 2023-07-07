ЗСУ "відмінусували" ще 510 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати росіян

Загальні бойові втрати Росії на ранок 7 липня становлять уже 232 810 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 510 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 232 810 (+510) осіб ліквідовано

танків‒ 4070 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 7944 (+12)

артилерійських систем – 4330 (+20)

РСЗВ – 658 (+1)

засоби ППО ‒ 408 (+4)

літаків – 315

гелікоптерів – 309

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3652 (+17)

крилаті ракети ‒ 1271 (+7)

кораблі /катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6898 (+10)

спеціальна техніка ‒ 612 (+7)

Нагадаємо:

Генштаб 7 липня повідомив, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.

За даними аналітиків, Сили оборони України домоглися успіху на Бахмутському напрямку, активно нарощуючи тиск на окупантів на околицях цього міста. Також ЗСУ продовжують просування на Запорізькому напрямку.

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