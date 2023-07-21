ЗСУ "відмінусували" ще 680 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати ворога

Загальні бойові втрати Росії на ранок 21 липня становлять уже 240 690 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 680 російських загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 21.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 240 690 (+680) осіб ліквідовано

танків ‒ 4133 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 8080 (+15)

артилерійських систем – 4610 (+18)

РСЗВ – 692

засоби ППО ‒ 440 (+7)

літаків – 315

гелікоптерів – 310

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3933 (+15)

крилаті ракети ‒ 1298 (+5)

кораблі /катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн– 7145 (+11)

спеціальна техніка ‒ 686 (+1)

За даними Генштабу станом на ранок 21 липня ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.