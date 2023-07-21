ЗСУ "відмінусували" ще 680 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати ворога

Загарбники зазнають втрат на полі бою.
Загальні бойові втрати Росії на ранок 21 липня становлять уже 240 690 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 680 російських загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 21.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 240 690 (+680) осіб ліквідовано
- танків ‒ 4133 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 8080 (+15)
- артилерійських систем – 4610 (+18)
- РСЗВ – 692
- засоби ППО ‒ 440 (+7)
- літаків – 315
- гелікоптерів – 310
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3933 (+15)
- крилаті ракети ‒ 1298 (+5)
- кораблі /катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн– 7145 (+11)
- спеціальна техніка ‒ 686 (+1)
За даними Генштабу станом на ранок 21 липня ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.
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