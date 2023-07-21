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ЗСУ "відмінусували" ще 680 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати ворога

ЗСУ "відмінусували" ще 680 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати ворога

ЗСУ знищують окупантів / Фото: Associated Press

Загарбники зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати Росії на ранок 21 липня становлять уже 240 690 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 680 російських загарбників. 

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 21.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 240 690 (+680) осіб ліквідовано 
  • танків  ‒ 4133 (+4)  
  • бойових броньованих машин  ‒ 8080 (+15)  
  • артилерійських систем  – 4610 (+18)  
  • РСЗВ  – 692 
  • засоби ППО  ‒ 440 (+7) 
  • літаків – 315 
  • гелікоптерів  – 310 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3933 (+15)
  • крилаті ракети  ‒ 1298 (+5)
  • кораблі /катери ‒ 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 7145 (+11)
  • спеціальна техніка  ‒ 686 (+1)

За даними Генштабу станом на ранок 21 липня ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.

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