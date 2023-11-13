ЗСУ "відмінусували" ще 800 окупантів: подробиці від Генштабу

Загальні бойові втрати противника станом на 13 листопада 2023 року становлять близько 311 550. За добу ЗСУ ліквідували ще 800 осіб.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 311 550 (+800) осіб

танків ‒ 5354 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 10079 (+6)

артилерійських систем – 7569 (+10)

РСЗВ – 881

засоби ППО ‒ 580

літаків – 322

гелікоптерів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5634 (+2)

крилаті ракети ‒ 1561 (+1)

кораблі /катери ‒ 22

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн– 9949 (+5)

спеціальна техніка ‒ 1079 (+1)

Нагадаємо, за останніми даними Генштабу, окупанти активізувалися одразу на кількох напрямках. Більш детально читайте за посиланням.

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