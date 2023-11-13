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ЗСУ "відмінусували" ще 800 окупантів: подробиці від Генштабу

ЗСУ "відмінусували" ще 800 окупантів: подробиці від Генштабу

ЗСУ ліквідовують ворога / Фото: Associated Press

Росіяни зазнали втрат за добу.

Загальні бойові втрати противника станом на 13 листопада 2023 року становлять  близько 311 550. За добу ЗСУ ліквідували ще 800 осіб.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.11.23 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 311 550 (+800) осіб 
  • танків ‒ 5354 (+5) 
  • бойових броньованих машин ‒ 10079 (+6)
  • артилерійських систем – 7569 (+10) 
  • РСЗВ – 881 
  • засоби ППО ‒ 580 
  • літаків – 322 
  • гелікоптерів – 324 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5634 (+2)
  • крилаті ракети ‒ 1561 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 22 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 9949 (+5) 
  • спеціальна техніка ‒ 1079 (+1)

Нагадаємо, за останніми даними Генштабу, окупанти активізувалися одразу на кількох напрямках. Більш детально читайте за посиланням.

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