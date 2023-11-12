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ЗСУ "відмінусували" понад тисячу окупантів: Генштаб приголомшив втратами армії РФ

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ЗСУ "відмінусували" понад тисячу окупантів: Генштаб приголомшив втратами армії РФ

Втрати РФ у війні проти України / Фото: Associated Press

Окрім того, армія Путіна за добу втратила десятки бойових броньованих машин та артсистем.

Загальні бойові втрати противника станом на 12 листопада 2023 року становлять орієнтовно особового складу близько 311 750. За добу ЗСУ "відмінусували" 1 100 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога у техніці:

  • танків ‒ 5349 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10073 (+32) од,
  • артилерійських систем – 7559 (+32) од,
  • РСЗВ – 881 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 580 (+1) од,
  • літаків – 322 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5632 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 1560 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9944 (+19) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1078 (+9).

Дані уточнюються. 

Втрати РФ станом на 12 листопада 2023 / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати РФ станом на 12 листопада 2023 / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, за останніми даними Генштабу, окупанти активізувалися одразу на кількох напрямках. Більш детально читайте за посиланням.

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Дата публікації
Перегляди
761
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