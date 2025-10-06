ТСН у соціальних мережах

ЗСУ відмінусували понад 1000 окупантів: деталі від Генштабу

За добу знищено чимало російської техніки та особового складу.

Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

Станом на ранок, 6 жовтня, ЗСУ ліквідували 1116340 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1090 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1116340 (+1090) осіб

  • танків — 11235 (+5)

  • бойових броньованих машин — 23313 (+14)

  • артилерійських систем — 33464 (+18)

  • РСЗВ — 1516

  • засоби ППО — 1223 (+1)

  • літаків — 427

  • гелікоптерів — 346

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 67226 (+363)

  • крилаті ракети — 3841 (+38)

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 63496 (+63)

  • спеціальна техніка — 3971

Раніше повідомлялося, що на Запорізькому напрямку окупанти відкрили нову, небезпечну ділянку для штурмів, прагнучи взяти під контроль ключові населені пункти.

