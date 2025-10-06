- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 350
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ відмінусували понад 1000 окупантів: деталі від Генштабу
За добу знищено чимало російської техніки та особового складу.
Станом на ранок, 6 жовтня, ЗСУ ліквідували 1116340 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1090 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1116340 (+1090) осіб
танків — 11235 (+5)
бойових броньованих машин — 23313 (+14)
артилерійських систем — 33464 (+18)
РСЗВ — 1516
засоби ППО — 1223 (+1)
літаків — 427
гелікоптерів — 346
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 67226 (+363)
крилаті ракети — 3841 (+38)
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 63496 (+63)
спеціальна техніка — 3971
Раніше повідомлялося, що на Запорізькому напрямку окупанти відкрили нову, небезпечну ділянку для штурмів, прагнучи взяти під контроль ключові населені пункти.