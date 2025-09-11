- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 187
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ відмінусували сотні окупантів за добу: нові дані від Генштабу
Минулої доби ворог зазнав значних втрат на фронті. ЗСУ знищують окупантів на нашій землі.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 890 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні становлять 1 091 890.
Про це 11 вересня повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 11.09.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1091 890 (+890) осіб
танків — 11176 (+4)
бойових броньованих машин — 23264 (+2)
артилерійських систем — 32628 (+22)
РСЗВ — 1483
засоби ППО — 1217
літаків — 422
гелікоптерів — 341
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 58194 (+343)
крилаті ракети — 3718 (+27)
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 61339 (+49)
спеціальна техніка — 3964
Раніше повідомлялося, що протягом літа 2025 року російські війська зазнали колосальних втрат на фронті в Україні. Вони втратили десятки тисяч особового складу та тисячі одиниць військової техніки. Утім, попри втрати, інтенсивність боєзіткнень на фронті не зменшувалась.