Війна
187
ЗСУ відмінусували сотні окупантів за добу: нові дані від Генштабу

Минулої доби ворог зазнав значних втрат на фронті. ЗСУ знищують окупантів на нашій землі.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

За минулу добу ЗСУ ліквідували 890 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні становлять 1 091 890.

Про це 11 вересня повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 11.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1091 890 (+890) осіб

  • танків — 11176 (+4)

  • бойових броньованих машин — 23264 (+2)

  • артилерійських систем — 32628 (+22)

  • РСЗВ — 1483

  • засоби ППО — 1217

  • літаків — 422

  • гелікоптерів — 341

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 58194 (+343)

  • крилаті ракети — 3718 (+27)

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 61339 (+49)

  • спеціальна техніка — 3964

Раніше повідомлялося, що протягом літа 2025 року російські війська зазнали колосальних втрат на фронті в Україні. Вони втратили десятки тисяч особового складу та тисячі одиниць військової техніки. Утім, попри втрати, інтенсивність боєзіткнень на фронті не зменшувалась.

187
