ЗСУ відновили деякі втрачені позиції у Харківській області: деталі від ISW

Українські Збройні сили мали успіх під час контрнаступальних дій у Харківській області та відновили позиції вздовж смуги на південний схід від Лук'янців.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що нещодавно ЗСУ відновили обмежені позиції на північ від Харкова на тлі наступальних операцій РФ на півночі Харківської області 28 травня.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 28 травня, показують, що українські сили відновили позиції вздовж смуги на південний схід від Лук’янців (на північний схід від Липців і на північ від міста Харків)", - йдеться у звіті.

Аналітики зауважують, що і російські, і українські військові повідомили про подовження наступальних операцій армії РФ в напрямках села Липці та міста Вовчанськ протягом дня 28 травня

Крім того, один російський "воєнкор" стверджував, що війська агресорки просунулися до 200 метрів у напрямку Липців.Інший російський блогер розповідав, що загарбники нібито витісняють ЗСУ з позицій у висотних будинках поблизу стадіону та Вовчанського агрегатного заводу на півночі міста. Втім, в ISW не спостерігали візуального підтвердження того, що окупанти діють у цих двох районах.

Своєю чергою, наголошують в ISW, в Генштабі ЗСУ повідомили про подовження бойових дій на південний захід від Вовчанська біля Стариці та на північний схід від Вовчанська біля Тихого. Також речник угрупування військ "Хортиця" ЗСУ підполковник Назар Волошин зазначив, що окупанти завдають потужних ударів по Вовчанську з термобаричних артилерійських систем ТОС-2.

Харківська область. Карта ISW.

Нагадаємо, напередодні американські фахівці інформували про те, що ЗСУ просунулися на північ від Харкова - в напрямку Липців. Тим часом окупанти продовжували свої атаки біля Вовчанська.

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