ЗСУ відновили перекидання військ в районі Антонівського мосту – британська розвідка

Бої із російськими окупантами активізувалися на східному березі від 27 червня.

Українські військові перетнули Дніпро біля Антонівського мосту під Херсоном і намагаються закріпитися на лівому березі.

Про це звітує британська розвідка.

Аналітики зазначають, що від 23 червня українські сили майже точно почали переміщуватися на лівий берег Дніпра біля Антонівського мосту. А від 27 червня бої на лівому березі посилилися.

Серед російських підрозділів, що стоять у цьому районі – елементи 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, яка входить до російської групи сил "Дніпро".

"Останніми тижнями РФ скоріш за все перекинула частини цієї групи, що обороняла берег Дніпра, на посилення сектора біля Запоріжжя. Бої біля мосту майже точно ускладнюють розлив води, руйнування внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС 6 червня," – зазначає розвідка.

Нагадаємо:

Російські пропагандисти повідомили, що Збройні сили України закріпилися на лівому березі Дніпра біля Антонівського мосту. Так званий очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо спростовує цю інформацію. Офіційного підтвердження від українського Генштабу поки теж немає.

Аналітики ISW зазначили, що російські війська не змогли витіснити захисників, чисельністю до 70 осіб, з їхніх укріплених позицій під східним прольотом Антонівського мосту.

Довідка:

29 липня 2022 року Збройні сили України завдали удару в районі Антонівського мосту, що через Дніпро сполучає Херсон із лівобережжям, яке контролюють росіяни.

Сам міст дійсно має важливе стратегічне значення для російської армії, адже він - один із кількох, через які можливо забезпечувати зброєю та боєприпасами угрупування російських військ.

Російська армія змогла захопити Антонівський міст на другий день війни - 25 лютого. Херсонська обласна адміністрація повідомила, що "попри відчайдушні зусилля української армії, на жаль, втрачено контроль над переправою до Херсона".

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