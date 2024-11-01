ЗСУ відновили позиції біля Курахового, але РФ просуваються далі: ІSW про бої на Донбасі

Українські Збройні сили відновили раніше втрачені позиції поблизу Курахового на Донеччині. Також фіксується просування російських окупантів поблизу Покровська та Вугледара.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Протягом 30 і 31 жовтня війська РФ продовжували наступ у районі Часового Яру. Зокрема, у мікрорайоні Жовтневий у східній частині міста, але успіху не мали.

Російські "воєнкори" стверджували, що військові РФ просувалися по трасі Т0504 Бахмут-Костянтинівка на південь від Часового Яру і за 2 км на схід від Ступочок. Втім, в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень. Один російський блогер зазначив, що дощова погода перетворила землю біля міста на "непрохідну багнюку".

Речник бригади ЗСУ, яка діяла поблизу Часового Яру, повідомив 31 жовтня, що невеликі російські піхотні групи іноді перетинають канал Сіверський Донець - Донбас, але не можуть значно просунутися через українські удари.

Протягом 31 жовтня окупанти продовжили наступ у районі Торецька, але не просунулися. Речниця Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова повідомила, що окупанти знизили темпи штурму Торецька, але не зменшили використання артилерії та авіації для ударів.

Війська РФ незначно просунулися на схід і південний схід від Покровська: на південь від Новоторецького і на північний захід від Селидового. Загарбники продовжували наступати в районі Миролюбівки, Мирнограда та Променя, в напрямку Новоолексіївки та Григорівки, біля Лисівки, Сухого Яру, Новогродівки, Вишневого, Крутого Яру, Миколаївки та Селидового.

Речник бригади ЗСУ, яка діяла на Покровському напрямку, повідомив, що окупанти почали використовувати багі для перевезення піхоти для штурму, та що російські підрозділи діють у зоні відповідальності бригади ЗСУ.

Українські захисники та російські окупанти нещодавно просунулися на північний схід і південний схід від Курахового. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ відновили позиції в лісистій місцевості на південний захід від Побєди - на південний схід від міста.

Додаткові геолокаційні кадри від 31 жовтня вказують на те, що російські підрозділи просунулися до південно-західних адміністративних кордонів Курахівки і, ймовірно, окупували населений пункт. Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито також захопили Вовченку (на південний захід від Курахівки), хоча пов'язаний із Кремлем блогер розповідав, що ЗСУ утримують позиції в населеному пункті.

Російські "воєнкори" також стверджували, що бронетанкова штурмова група РФ захопила позиції на околицях Курахового і просунулася в районі Новодмитрівки, Кремінної Балки та Вознесенки, на південний захід від Гірника, на захід від Олександрополя, та на захід від Побєди. Але експерти ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Російські загарбники, ймовірно, окупували Новоукраїнку (на північний захід від Вугледара). Геолокаційні кадри, опубліковані 31 жовтня, свідчать про те, що нещодавно російські підрозділи просунувся в центральній частині Новоукраїнки і, ймовірно, захопили село, йдеться у звіті.

Російські джерела ISW, включно з Міноборони РФ, стверджували, що путінські війська захопили Ясну Поляну, та просунулися на північ від Богоявленки. Російський "воєнкор" також стверджував, що війська РФ просунулися в Трудове (на північ від Богоявленки). Однак в ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Як повідомлялося, росіяни хочуть створити ударний кулак на одному з напрямків - на Покровському.

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