Втім, загарбники також мають просування.

Українські Збройні сили нещодавно просунулися в Торецькому напрямку на Донеччині. Втім, просування фіксують і в окупаційної армії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 14 липня, показують, що ЗСУ нещодавно відбили деякі позиції в південній частині Нью-Йорка, що розташований на південь від Торецька. Втім, підтверджуються деякі твердження про просування військ РФ у межах міста.

На додаткові геолокаційних кадрах, опублікованих 15 липня, видно, що російські загарбники трохи просунулися в межах східного Північного.

Окрім того, війська РФ також продовжували атакувати Залізне 14 і 15 липня. Там, стверджували російські блогери, нібито окупанти просунулися. Але наразі в ISW не знайшло підтвердження просувань окупантів у Залізному.

Торецький напрямок. Карта ISW.

Нагадаємо, The New York Times з посиланням на власні джерела пише, що Україна не проводитиме контрнаступ цього року. Причина в тому, що обіцяні союзниками пакети військової допомоги надходять дуже повільно.

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