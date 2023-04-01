ЗСУ відновили позиції навколо Бахмута, окупанти продовжують штурм міста - американські аналітики

Росіяни мають все менше людських ресурсів для штурму.

Українські збройні сили відновили свої позиції навколо Бахмута Донецької області та продовжують утримувати стратегічно важливе місто. Втім, російські війська продовжують його штурми.

Про це повідомили у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики з посиланням на заяви Генштабу ЗСУ наголошують, що окупанти продовжили штурм міста Бахмут і навіть провели додаткові безуспішні наступальні дії на північний захід від міста у районі Оріхово-Василівки, що 12 км на північний захід.

"Українські війська відновили позиції навколо Бахмута, і українські чиновники продовжують наголошувати на важливості продовження оборони України в цьому районі 31 березня", - наголошують американські аналітики.

Геолокаційні кадри за 31 березня свідчать про те, що ЗСУ провели контратаку на південний захід від Бахмута та відновили втрачені позиції на південь від Іванівського, що розташоване за близько 7 км на південний захід від міста.

"Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 31 березня заявила, що оборона України Бахмута стала "найдорожчою" російською спробою за період війни та наголосила, що "час, озброєння, техніка та величезні втрати, витрачені противником на захоплення Бахмута не виправдовує себе з точки зору військової доцільності", - цитують в ISW представницю українського Міноборони.

Заява Маляр підтверджує оцінку Iнституту про те, що українська оборона Бахмута залишається стратегічно надійною до тих пір, поки Сили оборони України змушують російські війська відводити живу силу та техніку без великих втрат для українських військ.

Карта боїв ISW.

Також командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський 31 березня повідомив, що російські війська на окремих ділянках Бахмута помітно нервують, бо час не проти них. Крім того, окупанти мають все менше людських ресурсів для штурму українських позицій.

Разом з тим аналітики зауважують, що армія РФ продовжила наступальні операції в Бахмуті, а також в його околицях. Геолокаційні кадри за 31 березня показують прапор групи "Вагнера" на будівлі в центрі Бахмута в межах кількох кварталів від будівля міської адміністрації. В ISW додають, що російські "воєнкори" стверджували, що війська ПВК продовжували атакувати північний і південний Бахмут, а також безуспішно намагалися наступати на захід у напрямку до Хромового.

Крім того, один військовий блогер зазначив, що бойовикам Євгена Пригожина не вдається досягти значного прогресу в Бахмуті, а всі атаки в місті та навколо нього безуспішні. Своєю чергою, власник групи "Вагнера" заявив: немає ознак того, що українські війська залишають Бахмут. Він також закликав звичайні російські сили навколо міста родовжувати утримувати фланги і підтримувати операціїї там.

Карта боїв ISW.

Нагадаємо, Міноборони Великої Британії оцінило, що наступ РФ на Бахмут зупиняється. Крім того, вони вважають, що ЗС РФ можуть перемістити свою увагу на райони Авдіївки та на напрямку Сватове-Кремінна.

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