ЗСУ відновили позиції під Авдіївкою: деталі від аналітиків ISW

Українські Збройні сили нещодавно відновили деякі позиції під Авдіївкою на Донеччині. Втім, російські окупанти продовжують атакувати Часів Яр.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські війська нещодавно відновили деякі позиції на північний захід і захід від Авдіївки. Хоча незрозуміло, чи є просування українців результатом недавніх успішних контратак ЗСУ", - наголошують американські фахівці.

Відео з геолокацією за 10 квітня та 15 квітня показують, що українські сили діють у центрі Первомайського (на південний захід від Авдіївки). Крім того, відео з геолокацією, опубліковане 15 квітня, вказує на те, що ЗСУ відвоювали частину території на північ від Бердичів (на північний захід від Авдіївки).

Своєю чергою, російські джерела та мілблогери стверджували, що російські сили просунулися на цій ділянці фронту. Втім, на момент публікації ISW не спостерігала візуальних доказів, які підтверджують ці твердження РФ.

Позиційні бої тривали на північ від Авдіївки в районі Новокалинового та Степового, на північному заході - поблизу Очеретиного, Бердичів, Семенівки, Уманського; на південний захід від міста - біля Нетайлового та Первомайського.

Ситуація біля Авдіївки. Карта боїв ISW.

В ISW наголошують, що українські Сили оборони продовжували утримувати деякі позиції в найзахіднішому Іванівському (на південний схід від міста Часів Яр). Російський мілблогер стверджував, що окупанти продовжують атакувати Часів Яр, але не увійшли ні до мікрорайону Канал у східній частині міста, ні до самого міста.

Позиційні бої тривали також на південний схід від Часового Яру в районі Нового мікрорайону, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Часів Яр. Карта ISW.

Як повідомлялося, речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на лівобережжі Херсонщини - біля Кринок. Зокрема, українські Збройні сили продовжують утримувати плацдарм.

Читайте також: