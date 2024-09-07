ЗСУ відновили позиції під Покровськом: американські аналітики про ситуацію на Донеччині

Українські Збройні сили нещодавно відновили раніше втрачені позиції на Покровському напрямку - під Покровськом - у Донецькій області.

Про це повідомили у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що опубліковані напередодні, 6 вересня, геолокаційні кадри свідчать про те, що ЗСУ відновили позиції в південно-західній Галицинівці та західній Михайлівці.

Покровський напрямок. Карти ISW.

Американські фахівці згадують заяву бригади Нацгвардії "Азов" про те, що ЗСУ відновили контроль над невизначеною частиною Нью-Йорка. Це, наголошують в ISW, свідчить про те, що російські окупанти не контролюють весь населений пункт. Втім, американські експерти додають, що поки не бачили нещодавно опублікованих кадрів українських сил, які діють у Нью-Йорку.

"Карти ISW зображують максималістське просування Росії в районах, де, за оцінками ISW, російські сили діяли або атакували, але не контролювали їх", - йдеться у звіті.

Також 6 вересня один російський так званий "воєнкори" заявив, що ЗСУ почали контратаку біля Торецька та Нью-Йорка, а також - що українські війська мають резерви, щоб вплинути на темпи наступу РФ на цьому напрямку.

Нагадаємо, в ISW повідомляли, що росіяни планують захопити два міста, щоб розтягнути сили ЗСУ. Йдеться про Курахове і Вугледар у Донецькій області.

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