ЗСУ відновили позиції у Торецьку, але РФ просувається далі на Донеччині: деталі від ISW

Українські Збройні сили відновили позиції у Торецьку Донецької області. Тим часом загарбники мали просування у західній та центральній частині Селидового, на схід від Курахового та в районі Вугледару.

Про це йдеться у новому звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Американські фахівці наголошують, що українські сили оборони відновили втрачені позиції в Торецьку. Геолокаційні кадри за 29 жовтня вказують на те, що ЗСУ нещодавно відновили втрачені позиції вздовж Червоного провулку у центрі міста.

Втім, російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська, а також - у західній та центральній частині Селидового. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 жовтня, вказують на те, що загарбники також мають просування в центральній частині Новодмитрівки.

Війська РФ нещодавно просунулися на схід від Курахового, провівши механізовану атаку розміром із взвод із трьома танками та машиною розмінування. Окрім того, росіяни мають успіхи в районі Вугледара.

Одне р осійське джерело припустило, що війська Росії намагаються обійти Курахівське водосховище з північного заходу, півдня і південного заходу — ймовірно, щоб уникнути складного водного рельєфу і спробувати змусити українські війська відступити з району Курахового під загрозою оточення.

Як повідомляли аналітики DeepState, армія РФ просунулася на Донеччині. Російські військові окупували Богоявленку та Новоукраїнку.

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