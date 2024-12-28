ЗСУ відновили втрачені позиції біля Сіверська: як змінилася ситуація на фронті

Українські війська відновили втрачені позиції біля Сіверська. Російські війська просунулися поблизу Торецька, Великої Новосілки та на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Українські війська відновили втрачені позиції на на Сіверському напрямку 27 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 грудня, свідчать про те, що українські сили просунулися на північ від Верхньокам’янського (на схід від Сіверська).

Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися до кілометра в напрямку Сіверська та Виїймки (на південний схід від Сіверська) з півдня. Проте ISW не знайшло підтвердження цієї заяви. 26 і 27 грудня російські війська продовжували атаки на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та в напрямку Виїмки.

Крім того, російські війська просунулися на південь від Покровська 27 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 грудня, показують, що російські війська просунулися до Новоєлизаветівки (на південь від Покровська).

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що може вплинути на темпи атак армії РФ на фронті.

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