ЗСУ відновили втрачені позиції під Покровськом, але ворог просувається далі – ISW

Російський блогер стверджував, що окупанти захопили весь Торецьк, однак аналітики не знайшли підтвердження цього.

Українські війська відновили втрачені позиції під Покровськом. Водночас російські війська просунулися поблизу Торецька, Часового Яру, Покровська та Курахового.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Харківська область

Російські окупанти продовжували наземні атаки на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, однак просувань не мали.

Луганська область

Ворожі війська продовжували наступальні операції на північ від Куп’янська у районі Дворічної та на схід у районі Петропавлівки, але вперед не просунулися.

Повідомляється, що на Куп'янському напрямку працюють безпілотники російського Центру перспективних безпілотних технологій "Рубікон".

Загарбники продовжили наступальні дії у напрямку Борової, але без підтверджених просувань. Російські джерела стверджували, що їхні війська захопили Зелений, просунулися до лінії Борова-Богуславка і на захід від Макіївки. Але аналітики не знайшли підтвердження цих тверджень.

Російський воєнний блогер заявив, що заява Міністерства оборони країни від 20 січня про те, що окупанти захопили Новоєгорівку є неточною і що Сили оборони України все ще утримують позиції у цьому селі. Блогер вважає, що неточна доповідь Міноборони може призвести до великих втрат у Новоєгорівці.

Армія РФ продовжувала наземні атаки у районі Лозової, Зеленого Гаю, Колісниківки, Загризового, Нової Кругляківки, біля Копанок, Надії, біля Новоєгорівки, Невського та Макіївки.

Загарбники продовжили наступ на Лиманському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Російський блогер стверджував, що путінські війська просунулися поблизу Тернів, але аналітики не знайшли підтвердження цієї заяви. Ворожі війська продовжували атакувати у районі Тернів, Колодязя і в напрямку Зарічного.

Донецька область

Російська армія продовжувала наступальні дії у районі Верхньокам'янського і в напрямку Івано-Дар’ївки, але не просунулася.

Окупанти нещодавно просунулися у напрямку Часового Яру на тлі наступальних операцій у цьому районі. Геолокаційні кадри свідчать, що росіяни нещодавно просунулися у центрі Часового Яру. Додаткові геолокаційні кадри показують елементи загону чеченського спецназу імені Ахмата "Шустри", що діють на південь від Часового Яру. Це вказує на те, що російські війська нещодавно просунулися до цього району.

Російські блогери стверджували, що загарбники очистили вогнетривкий завод у центрі Часового Яру та просунулися у північно-західній та південно-західній частині міста, але ISW не знайшов підтвердження цих тверджень.

Російська армія продовжувала наступати біля самого Часового Яру, у напрямку Ступочок і в напрямку Федорівки.

Загарбники продовжили наступальні дії на Торецькому напрямку, але підтвердженого просування не було. Російський блогер заявив, що путінські війська просунулися до породного відвалу шахти "Фоміха" та вздовж вулиць Різдвяна і Михайла Грушевського. Інший блогер заявив, що російські війська захопили весь Торецьк. Однак аналітики не знайшли підтвердження цього.

Ворожі війська продовжували наступати у межах самого Торецька, біля Кримського, Диліївки, Озарянівки і Щербинівки.

Українські та російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри вказують на те, що ЗСУ нещодавно відновили втрачені позиції у південному Котлиному. Додаткові геолокаційні кадри показують, що окупанти нещодавно захопили Зелене та Новий Труд.

Міноборони Росії заявило, що путінські війська захопили Вовкове. Водночас аналітики вважають, що загарбники могли захопили населений пункт ще станом на 4 січня. Російські блогери стверджували, що загарбники просунулися у південно-західному Звіровому, але в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Ворожа армія атакувала під самим Покровськом, поблизу Водяного Другого та Зеленого Поля, у районі Миролюбівки, Баранівки, Єлизаветівки, Мирнограда, Променя, біля Лисівки, Шевченка, Надіївки, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоандріївки, Котлиного.

Окупанти нещодавно просунулися на північний захід від Курахового на тлі продовження наступальних операцій. Геолокаційні кадри свідчать, що ворог нещодавно просунувся у полях на захід від Петропавлівки та на північний схід від Роздольного.

Російські блогери стверджували, що їхні війська очистили кишеню між Петропавлівкою та Шевченком і просунулися до околиць Костянтинополя та на північ від Сухих Ялів. Але аналітики не знайшли підтвердження цьому.

Російське джерело стверджує, що загарбники обходять підступи до Андріївки з півночі, намагаючись вийти на трасу Т0515 Андріївка – Покровськ. Проте інший блогер стверджував, що інтенсивність боїв на Курахівському напрямку значно знизилася і що російські війська зосереджують свої наступальні зусилля на захопленні Андріївки з півночі.

Путінські сили продовжували наземні атаки на поблизу Шевченка, Андріївки, Улакли, Дачного, Костянтинополя, біля Янтарного і Розлива. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Дачного та Зеленівки.

Армія РФ продовжувала наступ у районі Великої Новосілки, але жодного підтвердженого просування не мала. Російські блогери стверджували, що путінські сили просунулися на 1,1 км уздовж вулиці Фонтанної на сході Великої Новосілки, але аналітики не знайшло підтвердження цього.

Окупанти вели наступальні операції біля самої Великої Новосілки та у напрямку Привільного. Російський блогер заявив, що війська РФ знищили українську БМП безпілотником з оптоволоконним кабелем поблизу Нового Комара.

Південь

Ворожі війська здійснили обмежену наземну атаку на північний захід від Роботиного біля Кам’янського, але не просунулися.

На геолокаційних кадрах видно, що Сили оборони України завдали ударів по російському зенітному комплексу "Тор-М2" на південний схід від Новомиколаївки.

Загарбники продовжували обмежені наземні атаки на Дніпровському напрямку, зокрема у районі острова Козацький, але не просунулися.

Супутникові знімки показують, що російські війська побудували додаткові захисні споруди на аеродромі "Бельбек" в окупованому Севастополі у період від 22 жовтня 2024 року до 20 січня 2025 року, ймовірно, щоб захистити свою бойову авіацію від українських ударів.

До слова, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников заявив, що у Великій Новосілці назріває біда. Він переконаний, що ворог невдовзі захопить населений пункт.

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