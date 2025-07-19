ЗСУ відновили втрачені позиції біля Оріхова: що відомо про нову тактику оборони

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Українські Сили оборони відновили контроль над частиною позицій на запорізькому напрямку. Цього вдалося досягти завдяки маневреній обороні та точковим контратакам.

Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телеканалу «Ми — Україна».

«Ми відновили певні позиції на деяких напрямках. Зокрема, неподалік Оріхова, де діють, доволі успішно, наші підрозділи», — заявив Волошин.

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За його словами, українські військові діють гнучко — заманюють ворога в підготовлені пастки та завдають ударів у відповідь.

«Їх небагато, але ми не лише намагаємось стійко утримувати територію, але й проводити контратаки, невеликі контрнаступальні дії — і успіхи є», — додав він.

У цьому районі тривають активні бойові дії. Російські війська намагаються прорватися, але українські підрозділи ефективно стримують атаки, використовуючи рельєф місцевості та раніше підготовлені оборонні рубежі.

Нагадаємо, у літній період Росія активізувала наступальні дії на східному напрямку та в Сумській області. Наразі Україна не має можливості перейти в контрнаступ, оскільки російські війська мають чисельну перевагу в живій силі та техніці.

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Для переходу до наступальних операцій насамперед необхідно зупинити штурмові дії ворога на окремих ділянках фронту. Щоб змусити противника перейти до оборони, ЗСУ потребують ракетного озброєння та безпілотників. Особливо важливо завдавати ударів по стратегічно важливих об’єктах на території РФ.