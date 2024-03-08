ЗСУ відпрацювали по ворожій авіації за 150 км від фронту, результати перевіряють — командувач ПС

Зенітні ракетні війська Повітряних Сил України регулярно полюють на російські винищувачі, не даючи їм безкарно наближатися для завдавання авіаударів по Україні.

ЗСУ продовжують завдавати ударів по російській авіації, яка атакує фронт. Українські захисники дістають до ворожих "пташок" на відстані близько 150 км.

Про це стало відомо зі слів командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

"Чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ Повітряних Сил полюють на російські винищувачі. Буквально вчора (7 березня - ред) було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км. Працюємо і сьогодні! Перевіряємо результат бойової роботи!" - написав він у Telegram.

Попри це ворог продовжує атакувати позиції захисників керованими авіабомбами, але підлітати надто близько уже не наважується.

"Після значних втрат – літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та винищувачів Су-34/Су-35, окупанти суттєво знизили кількість авіаударів КАБами. А літаків ДРЛВ досі немає в Азовському морі та на інших напрямках, що зменшує спроможності ворога у веденні радіолокаційної розвідки", - зауважив командувача Повітряних Сил.

Олещук повідомив, що серед російських пілотів уже почались "дискусії" щодо рішень військового керівництва – посилати їх в один кінець.

"Такі розмови, а можливо і саботаж, під час виконання завдань окупантами, лише зростатимуть, коли Повітряні Сили отримають від західних партнерів більше інструментів для захисту нашого неба від повітряних атак ворога", - додав генерал-лейтенант.

Нагадаємо, українські військові за два тижні знищили більше російських винищувачів-бомбардувальників Су-34, ніж РФ виготовляє за рік. Це безповоротні втрати щонайменше на найближчий рік. Таку думку висловив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан.

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