ЗСУ "відправили до Кобзона" 750 окупантів: нові дані про втрати росіян

Загальні бойові втрати російських загарбників на 30 грудня склали 358 270 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 750 окупантів. Також знищено десятки одиниць ворожої техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні втрати окупантів:

танків - 5969 (+16)

бойових броньованих машин - 11053 (+20)

артилерійських систем - 8434 (+17)

РСЗВ - 939 (+1)

засобів ППО - 621 (+1)

літаків - 329

гелікоптерів - 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6554 (+15)

крилатих ракет - 1708 (+88)

кораблів та катерів - 23

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 11244 (+29)

спеціальної техніки - 1260 (+6)

Раніше Генштаб повідомив про ситуацію на фронті. Як минула доба на передовій та де тривають бої - читайте у новині.

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