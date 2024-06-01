ЗСУ відправили до пекла ще понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати

Окупантів стало менше на нашій землі.
Станом на ранок 1 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 508 780 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1130 військових.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 508780 (+1130) осіб
- танків ‒ 7740 (+12)
- бойових броньованих машин ‒ 14947 (+12)
- артилерійських систем – 13184 (+44)
- РСЗВ – 1088
- засоби ППО ‒ 815
- літаків – 357
- гелікоптерів – 326
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10617 (+30)
- крилаті ракети ‒ 2230 (+1)
- кораблі /катери ‒ 27
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн– 18006 (+101)
- спеціальна техніка ‒ 2181 (+17)
Раніше британська розвідка повідомила, що у травні середні втрати серед російського особового складу перевищили 1200 осіб на день – це найвищий показник від початку війни.
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