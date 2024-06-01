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ЗСУ відправили до пекла ще понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати

ЗСУ відправили до пекла ще понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати

Росіяни зазнають втрат / Фото: Associated Press

Окупантів стало менше на нашій землі.

Станом на ранок 1 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 508 780 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1130 військових.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 508780 (+1130) осіб 
  • танків ‒ 7740 (+12) 
  • бойових броньованих машин ‒ 14947 (+12) 
  • артилерійських систем –  13184 (+44) 
  • РСЗВ – 1088 
  • засоби ППО ‒ 815 
  • літаків – 357 
  • гелікоптерів – 326 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 10617 (+30)
  • крилаті ракети ‒ 2230 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 27 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 18006 (+101) 
  • спеціальна техніка ‒ 2181 (+17)

Раніше британська розвідка повідомила, що у травні середні втрати серед російського особового складу перевищили 1200 осіб на день – це найвищий показник від початку війни.

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