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ЗСУ відправили до пекла ще понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати

ЗСУ відправили до пекла ще понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.

Станом на ранок 17 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 527 390 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 527390 (+1080) осіб 
  • танків ‒ 7958 (+2) 
  • бойових броньованих машин ‒ 15287 (+18) 
  • артилерійських систем –  13927 (+14) 
  • РСЗВ – 1104 
  • засоби ППО ‒ 853 
  • літаків – 359 
  • гелікоптерів – 326 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 11167 (+8)
  • крилаті ракети ‒ 2296 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18991 (+24) 
  • спеціальна техніка ‒ 2337 (+12)

Нагадаємо, у США заявили, що від початку повномасштабного вторгнення щонайменше 350 тисяч військових армії Російської Федерації були вбиті або поранені. Крім того, потоплено або пошкоджено 24 судна РФ в Чорному морі.

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