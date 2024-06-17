ЗСУ відправили до пекла ще понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.
Станом на ранок 17 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 527 390 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 527390 (+1080) осіб
- танків ‒ 7958 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 15287 (+18)
- артилерійських систем – 13927 (+14)
- РСЗВ – 1104
- засоби ППО ‒ 853
- літаків – 359
- гелікоптерів – 326
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11167 (+8)
- крилаті ракети ‒ 2296
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18991 (+24)
- спеціальна техніка ‒ 2337 (+12)
Нагадаємо, у США заявили, що від початку повномасштабного вторгнення щонайменше 350 тисяч військових армії Російської Федерації були вбиті або поранені. Крім того, потоплено або пошкоджено 24 судна РФ в Чорному морі.
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