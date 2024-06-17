ЗСУ відправили до пекла ще понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.

Станом на ранок 17 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 527 390 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 527390 (+1080) осіб

танків ‒ 7958 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 15287 (+18)

артилерійських систем – 13927 (+14)

РСЗВ – 1104

засоби ППО ‒ 853

літаків – 359

гелікоптерів – 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11167 (+8)

крилаті ракети ‒ 2296

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 18991 (+24)

спеціальна техніка ‒ 2337 (+12)

Нагадаємо, у США заявили, що від початку повномасштабного вторгнення щонайменше 350 тисяч військових армії Російської Федерації були вбиті або поранені. Крім того, потоплено або пошкоджено 24 судна РФ в Чорному морі.

Читайте також: