ЗСУ відправили до пекла ще понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати

Росіяни зазнають втрат на полі бою.
Станом на ранок 17 серпня 2024 року ЗСУ знищили 598 180 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1230 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 598 180 (+1230) осіб
- танків ‒ 8501 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 16473 (+12)
- артилерійських систем – 16985 (+58)
- РСЗВ – 1160 (+1)
- засоби ППО ‒ 923 (+1)
- літаків – 367
- гелікоптерів – 328
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13714 (+55)
- крилаті ракети ‒ 2432 (+3)
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22913 (+65)
- спеціальна техніка ‒ 2844 (+15)
Як повідомлялося, на Покровському напрямку знешкодили 234 окупантів, 84 з них - безповоротно. Також знищено бронетранспортер МТ-ЛБ, дві гаубиці Д-30, чотири БПЛА різних видів та шість одиниць автотранспорту.
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