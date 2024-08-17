ЗСУ відправили до пекла ще понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати

Станом на ранок 17 серпня 2024 року ЗСУ знищили 598 180 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1230 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.08.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 598 180 (+1230) осіб

танків ‒ 8501 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 16473 (+12)

артилерійських систем – 16985 (+58)

РСЗВ – 1160 (+1)

засоби ППО ‒ 923 (+1)

літаків – 367

гелікоптерів – 328

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13714 (+55)

крилаті ракети ‒ 2432 (+3)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 22913 (+65)

спеціальна техніка ‒ 2844 (+15)

Як повідомлялося, на Покровському напрямку знешкодили 234 окупантів, 84 з них - безповоротно. Також знищено бронетранспортер МТ-ЛБ, дві гаубиці Д-30, чотири БПЛА різних видів та шість одиниць автотранспорту.

Зведення Генштабу на 17 липня 2024 року!

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