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ЗСУ відправили до пекла ще понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати

ЗСУ відправили до пекла ще понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Ворог на фронті втрачає і живу сили, і техніку.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 8 листопада склали 705 880 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 14580 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько705 880 (+1580) осіб 
  • танків ‒ 9233 (+9) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 18661 (+49) 
  • артилерійських систем – 20226 (+32) 
  • РСЗВ – 1245 
  • засоби ППО ‒ 996 
  • літаків – 369
  • гелікоптерів – 329 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 18526 (+118)
  • крилаті ракети ‒ 2631 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28495 (+84) 
  • спеціальна техніка ‒ 3602 (+6)

Нагадаємо, сили оборони України уразили ЗРК "Бук-М3" та знищили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" російських окупантів.

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