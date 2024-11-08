ЗСУ відправили до пекла ще понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати

Ворог на фронті втрачає і живу сили, і техніку.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 8 листопада склали 705 880 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 14580 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько705 880 (+1580) осіб
- танків ‒ 9233 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 18661 (+49)
- артилерійських систем – 20226 (+32)
- РСЗВ – 1245
- засоби ППО ‒ 996
- літаків – 369
- гелікоптерів – 329
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18526 (+118)
- крилаті ракети ‒ 2631
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28495 (+84)
- спеціальна техніка ‒ 3602 (+6)
Нагадаємо, сили оборони України уразили ЗРК "Бук-М3" та знищили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" російських окупантів.
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